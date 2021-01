Il y a un peu plus de 20 ans, quand l’épouse du Président Diouf s’était exprimée à la télé, cela avait été un évènement, étant la première fois que le Sénégalais moyen entendait la voix de celle que l’on voyait toujours aux côtés de son mari. Hier, Marième Faye Sall n’a pu reproduire la même émotion, tant les Sénégalais ont presque le sentiment de bien la connaître depuis 8 ans, même sans l’avoir jamais entendue. Les réseaux sociaux sont passés par-là. Et on est resté sur notre faim, en nous demandant le but de l’exercice. Pourquoi ne pas avoir fait un communiqué ?