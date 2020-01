La Police ne se repose pas : au moins 300 kg de chanvre indien ont été saisis mercredi à la gare routière des Baux Maraichers à Pikine. Selon le Bureau des relations publiques de la presse, «la drogue avait notamment été dissimulée dans un bus en provenance du Mali». Deux individus ont été interpellés et placés en garde à vue tandis que le conducteur du bus de même que le propriétaire de la drogue «sont activement recherchés», a indiqué la même source. Tout est parti de l’exploitation par des éléments du Commissariat d’arrondissement de Pikine, d’informations faisant état d’un déchargement de sacs contenant du chanvre indien à la gare routière des Baux Maraichers dans un bus en provenance du Mali, selon la police. Le transport rapide sur les lieux et les investigations menées sur place ont permis de découvrir effectivement cette drogue soigneusement dissimulée dans des sacs, a précisé le communiqué. Le Parquet a été avisé et l’enquête se poursuit, alors que la drogue a été mise sous scellé et le bus immobilisé au Commissariat de Pikine, a assuré la police.