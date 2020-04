B. Kane, élève en classe de terminale au Lycée Fahu et Moustapha Mbengue, maçon de profession, ont été placés sous mandat de dépôt hier à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès pour trafic présumé de faux billets. Ils ont été dénoncés par un boutiquier sis au quartier Hersent. En effet, l’élève en classe de terminale s’était présenté le vendredi 17 avril 2020 auprès du boutiquier pour acheter de la boisson avec un faux billet. Une arnaque que le monsieur a vite découverte avant d’alerter avec promptitude les hommes du commissaire Ngom du 1er arrondissement de Thiès. Et la descente effectuée par ces derniers a été payante parce qu’ayant permis d’appréhender le présumé faussaire qui détenait par devers lui une somme de 100 mille francs Cfa. Pressé de questions par les enquêteurs, il finira par dénoncer son complice Moustapha Mbengue. Et la descente effectuée au domicile de ce dernier permettra aux limiers de découvrir du papier et du matériel destiné à la confection de faux billets et du mercure.