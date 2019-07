36,5 milliards Cfa, c’est le montant que le business lucratif de la mendicité rapporte chaque année au Sénégal. D’après le rapport de l’Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime (Onudc), exploité par “L’As”, ils sont 200 mille enfants à demander l’aumône dans les rues du pays. Ainsi, si chacun rapporte 500 frs à son marabout par jour, au total c’est 36,5 milliards Cfa qui atterrissent dans la poche des marabouts.

Dans le même rapport, il est dit que Dakar et Saint-Louis totalisent respectivement 30 000 et 14 000 talibés et la région de Diourbel, l’une des plus pauvres au Sénégal, compte à elle seule 129 mille enfants mendiants.

Ce qui a poussé le Département d’Etat américain à dire que “le gouvernement du Sénégal ne remplit pas pleinement les normes minimales pour l’élimination de la traite”. Toute fois, le rapport américain sur la question précise que “des efforts importants sont consentis pour y arriver”.

Il faut noter qu’en 2017 le gouvernement a essayé de prendre ce problème à bras le corps. Des enfants ont été placés dans les daaras modernes mais le problème reste entier.