Arrivé l’hiver dernier à Kasimpasa, l’attaquant sénégalais Mbaye Diagne s’est rapidement adapté au championnat turc. Cette saison, il emporte tout sur son passage et s’impose comme le meilleur buteur d’Europe avec 18 buts. A 27 ans, le Sénégalais est prêt à rattraper le temps perdu.

Natif de Dakar, Mbaye Diagne découvre le football au Sénégal et montre très vite de belles capacités. Son oncle décide de lui faire découvrir l’Italie et ses prestations dans les catégories jeunes lui permettent de rapidement se faire remarquer. Il découvre la Serie C avec l’Ac Bra et inscrit 23 buts lors de la saison 2012-2013. Impres­sionnant, il voit la Juventus venir vers lui et il signe un contrat avec le club du Piémont. Le futur s’annonce intéressant pour l’attaquant, mais celui-ci sera finalement ardu. Prêté à l’Ac Ajaccio, il ne disputera pas la moindre minute sous les ordres Fabrizio Ravanelli. Il prend alors le chemin de Lierse où il enfile le bleu de chauffe. En 11 matchs, il inscrit 7 buts et revient à la Juventus plein de confiance.

Pourtant, il optait pour un choix financier en se faisant prêter au club saoudien d’Al Shabab. Durant six mois, il ne dispute que 203 minutes et chauffe le banc. Son prêt est cassé et il va à Westerlo où il joue 11 matchs et marque 3 buts. Il est ensuite vendu à Ujpest en Hongrie à l’été 2015. Une expérience réussie (11 buts en 14 matchs), mais qui tourne court puisqu’en janvier il part en Chine au Tianjin Teda. Deux saisons solides au bout desquels il a opté pour un retour en Europe avec l’intention de démarrer sa carrière nationale comme il nous l’annonçait : «J’ai quitté la Chine pour retourner en Europe parce que je voulais jouer pour la sélection nationale. Quand tu joues en Chine, il n’y a pas beaucoup d’opportunités. Le Sénégal ne t’appelle pas. C’est pour cela que je suis retourné encore en Europe pour montrer mes qualités et pour rejoindre l’Equipe nationale.»

Direction Kasimpasa donc où il inscrit 12 buts en 17 matchs et termine la saison 2017-2018 en trombe. Même s’il ne dispute pas la Coupe du monde avec le Sénégal, l’attaquant redonne un sens à sa carrière et réussit enfin à avoir une stabilité.

Troisième doublé en quatre matchs

Resté dans la formation tur­que, il démarre cette saison en trombe avec 8 buts lors de ses 6 premiers matchs. Il en est désormais à 18 réalisations dont trois doublés en quatre matchs et fait mieux que n’importe quel autre attaquant européen. Son apport se fait ressentir sur les performances de sa formation qui est deuxième de Super Lig.

Très régulier dans les performances, le joueur de 27 ans est enfin épanoui comme il l’a expliqué à Fotomac : «Vivre en Turquie est tout à fait agréable. Je vis ici sans aucun problème. Je passe du temps avec ma famille. Une ville que j’aime, Istanbul. Il y a beaucoup d’endroits à voir.»

Objectif : la Can 2019

Ses excellentes prestations lui ont permis de connaître ses premières sélections avec le Sénégal (3) et lui permettent d’envisager une participation à la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Mbaye Diagne savoure : «C’est une très bonne situation. C’est un grand honneur. C’est très important pour chaque joueur de jouer pour l’Equipe nationale de son pays. C’était l’un de mes objectifs. J’essayais de le faire et Dieu l’a fait au bon moment. Je l’ai finalement fait…»

Annoncé dans le viseur de Fenerbahce et Besiktas, il pourrait également connaître l’un des cinq plus grands championnats : «J’ai connu la Serie A et l Ligue 1. Je n’ai pas connu la Premier League, la Liga et la Bundesliga. Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons contrôler nous-mêmes. Je ne peux pas savoir dans quelle ligue et quelle équipe je vais jouer la saison prochaine.»

Footmercato