Nîmes tient son nouvel attaquant. Il s’agit du joueur sénégalais Moussa Koné, formé à Dakar Sacré-Cœur. Le club français a officialisé ce mercredi la venue du buteur dans son effectif.

Le désormais ex-joueur du Dynamo Dresde (D2 allemande) a paraphé un bail de deux saisons et demi avec les Crocos. Il est lié au club jusqu’en juin 2023 contre un montrant de transfert estimé à 3 millions d’euros.

Koné va entamer sa première expérience en France et en Ligue 1. Après la Suisse au Fc Zurich et le Dynamo Dresde en Alle­magne, l’attaquant découvre l’un des 5 grands championnats en Europe cet hiver. Notons qu’en deux saisons et demie, Moussa Koné a inscrit 23 buts en 62 rencontres pour le club allemand.

Le «nouveau Sadio Mané»

La nouvelle recrue nîmoise a participé, ce matin à la Bastide, à son premier entraînement avec les Crocodiles. Des débuts qui sont difficiles à juger car il s’agissait d’une prise de contact pour l’attaquant sénégalais avec ses nouveaux partenaires. L’arrivée de l’ancien joueur du Dynamo Dresde a tout de même suscité la curiosité de quelques supporters. Parmi les observateurs présents, l’un d’entre eux a trouvé que Moussa Koné (23 ans, 1.75m) «a la même coupe de cheveux que Sadio Mané».

Espérons que la ressemblance avec le buteur de Liverpool ne se limitera pas au niveau capillaire. Peut-être que le nouveau Nîmois, qui s’est engagé jusqu’en juin 2023 et qui portera le numéro 28, sera qualifié pour jouer samedi soir à Saint-Etienne. «On y travaille», a déclaré Reda Hammache, le directeur sportif du club.