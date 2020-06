Le feuilleton M’Baye Niang continue en ce début de mercato franco-français. L’attaquant sénégalais du Stade Rennais serait pisté par les dirigeants marseillais et son profil aurait été validé par André Villas-Boas. Dans un podcast consacré à l’actu de l’Om, Rmc a confirmé l’intérêt du club pour le joueur. Selon sa source, le joueur aurait été prévenu que le dossier allait être long… «Il n’y a pas de négociations entre dirigeants. Par contre, le joueur a parlé avec ses dirigeants. Ses relations seraient très compliquées avec Julien Stephan. En fin de saison, il s’est entretenu avec la famille Pinault pour discuter de son avenir. Il aurait annoncé son envie de départ et le club serait prêt à la vendre pour une somme acceptable. Du côté de Marseille, on me dit qu’on a dit à Niang qu’il devait être patient. Qu’il y a une situation financière, des échéances importantes, le fair-play financier… Il faudra passer ces étapes-là avant une offre. On imagine que si ça doit se faire, l’Om n’ira pas plus loin que 15 à 18 millions d’euros et ce serait un paiement échelonné quoi qu’il arrive.»

Source : Rmc