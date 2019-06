Alors qu’il manque le «oui» de Matthijs De Ligt, le Barça et l’Ajax auraient déjà trouvé un accord pour le transfert de l’international néerlandais. Selon ‘Catalunya Radio’, l’arrivée de Matthijs de Ligt à Barcelone serait de plus en plus proche. Le club ‘blaugrana’ payerait la somme de 75 millions d’euros pour s’attacher les services d’un des joueurs les plus cotés sur le marché des transferts.

Ainsi, le Fc Barcelone devancerait ses concurrents, comme le Psg qui, avec l’arrivée de Leo­nardo, semblait avoir pris l’avantage pour le Néerlan­dais…