Le Paris Saint-Germain aurait jeté son dévolu sur le défenseur international sénégalais, Kalidou Koulibaly, pour renforcer sa défense centrale. Leonardo qui a rencontré l’agent du joueur, lui propose un contrat de 5 ans et 6,5 milliards Cfa de salaire annuel.

Si le football est à l’arrêt, les grosses écuries continuent d’œuvrer en coulisses pour bâtir leur effectif de la saison prochaine. Dans les rangs du Paris Saint-Germain, 8 joueurs seront en fin de contrat en juin, parmi lesquels le buteur historique Edinson Cavani et le capitaine Thiago Silva. Le dossier de ce dernier est peut-être le plus épineux. Désireux de rempiler, l’international auriverde n’a toujours pas prolongé son contrat dans la capitale.

Selon les informations du journaliste de Transfermarkt, Nicolo Schira, c’est bien sur Kalidou Koulibaly que le Psg aurait jeté son dévolu pour la potentielle succession de Silva. Puissant, régulier, l’international sénégalais, sous contrat jusqu’en 2022, s’est imposé comme une valeur sûre de la Serie A en enchaînant des saisons abouties avec le Napoli. La même source indique que Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, aurait déjà rencontré Fali Ramadani, l’agent de Koulibaly, pour dessiner les contours d’un futur contrat de 5 saisons assorti d’un salaire de 10 millions d’euros annuels (avec bonus). Soit 6,5 milliards Cfa par an ; à raison de 546 millions Cfa par mois.

Rien d’impossible, puisque Koulibaly a de quoi intéresser le Psg. Il s’est clairement imposé parmi les meilleurs défenseurs centraux en activité en Europe, notamment grâce à ses qualités dans les duels. Et le Napoli pourrait ouvrir la porte à un transfert, même si le prix ne devrait pas descendre sous les 80 millions d’euros. Car en fait, il sera très difficile de négocier plus bas, surtout avec la concurrence qui est annoncée avec d’autres grosses écuries, comme City et Manchester United.

Naples attend un gros chèque

Comme l’a annoncé La Repubblica il y a quelques jours, le Napoli ne serait pas opposé au départ de Kalidou Koulibaly, mais Aurelio De Laurentiis attend un gros chèque pour son joueur. Ainsi, il faudra débourser entre 85 et 90M d’euros pour récupérer l’international sénégalais. Une somme énorme qui pourrait empêcher le Psg d’avancer dans d’autres dossiers. L’avenir de Mauro Icardi est incertain tandis que Edinson Cavani sera lui aussi en fin de contrat, l’arrivée d’un attaquant pourrait donc être primordiale en attaque. Et sur les côtés aussi, puisque Thomas Meunier et Layvin Kurzawa devraient quitter dans les prochains mois.

On peut donc envisager que le défenseur sénégalais soit d’accord pour rejoindre Paris qui ambitionne un grand projet qui peut lui permettre d’avancer en Ligue des Champions. Cependant, on est encore loin des certitudes. Alors il faut garder une part de prudence.

