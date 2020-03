Au Psg, Thiago Silva arrive en fin de contrat et une prolongation semble encore très loin. Il pourrait donc falloir remplacer le Brésilien cet été et Leonardo aurait son favori avec Kalidou Koulibaly.

Actuellement à Naples, le «Roc» sénégalais pourrait donc prochainement débarquer à Paris. Et alors que Manchester United, très intéressé par Koulibaly, aurait pu faire de l’ombre dans ce dossier, cela pourrait finalement ne pas être le cas.

En effet, selon l’Evening Standard de ce lundi, qui s’est penché sur l’intérêt des Red Devils pour le joueur de Naples, on n’aura pas droit à un duel entre le Psg et Manchester United pour Kalidou Koulibaly.

Alors que Ole Gunnar Solskjaer considérerait le Sénégalais comme l’un des 3 meilleurs à son poste, ce n’est pas certain qu’une nouvelle offre soit formulée après celle de l’été dernier. Du coup, pour le Psg, la route pourrait donc se dégager pour Koulibaly.

Avec Le10sport