Depuis quelques jours, le nom de Sadio Mané est cité avec insistance au Real Madrid. Selon certains médias espagnols, le joueur de Liverpool n’est plus loin de rejoindre la «Maison Blanche» la saison prochaine. Et que les discussions entre les deux parties auraient déjà débuté.

Dans l’anonymat total à l’annonce des informations, la direction des Reds sort enfin du silence et tranche. Liverpool n’a pas l’intention de brader son joueur et ne veut pas qu’il quitte. Et d’après The Athletic, repris par Afriquesports, le Conseil d’administration du club a pris la ferme décision de garder Mané encore pour plusieurs saisons. Et ferme la porte à un départ du Sénégalais cet été.

Une mauvaise nouvelle pour les prétendants de Sadio Mané. Ces dernières semaines, le Real Madrid et le Psg sont apparemment les clubs les plus enclins à vouloir faire signer le natif de Bambali.

Sadio Mané n’est plus le joueur quelconque arrivé de Southampton. Il est désormais un joueur de classe mondiale. Suffisant pour Liverpool de tenter de le garder autant que possible.

L’Allemagne veut Klopp… en 2022 !

Champion du monde en 2014, Joachim Löw va se retrouver en fin de contrat en 2022. Et selon le Daily Mirror, les dirigeants de la Fédération allemande auraient ciblé le technicien des Reds pour lui succéder. Les médias britanniques indiquent également qu’un tel intérêt ne laisserait pas Jürgen Klopp indifférent.

Néanmoins, la situation contractuelle de Klopp pourrait également poser problème, dans l’optique d’éventuelles négociations. Lié aux Reds jusqu’en 2024, l’ancien coach du Borussia Dortmund sera difficile à déloger.

Devenir une véritable icône à Liverpool ou relever le défi de la sélection allemande, l’entraîneur de Sadio Mané a l’embarras du choix.