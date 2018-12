Dans le souci de renforcer son secteur offensif dès cet hiver, Galatasaray (Turquie) aurait trouvé un accord avec Shanghai Shenhua (Chine) pour le prêt de l’international sénégalais, Demba Ba (33 ans), selon des informations rela­yées par Goal. En effet, le club turc chercherait à renforcer son secteur offensif et le profil du Sénégalais, passé par Besiktas et Göztepe, serait leur idéal. Pour un prêt gratuit de cinq mois pour 1,3 million d’euros, le transfert du Sénégalais devrait être officialisé après l’habituelle visite médicale à Istanbul. Adver­saire du Benfica pour les 16es de finale de l’Europa League, Galatasaray alignera Demba Ba au front de l’attaque, dès février prochain certainement. Galatasaray sera donc le troisième club turc de Demba Ba, après Besiktas (2014-2015 et 2017) et Göztepe (début 2018).