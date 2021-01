Courtisé depuis des saisons par plusieurs grosses écuries, Kalidou Koulibaly est resté toujours scotché à Naples. Au grand bonheur de son président de club qui se plaît à gonfler à chaque fois le montant de son transfert. Mais à la décharge de Aurelio De Laurentiis, le défenseur sénégalais n’est pas prêt à quitter «la ville qu’il aime». Décryptage.

Tient, tient ! On reparle de Kalidou Koulibaly dans le marché des transferts. Après plusieurs fausses alertes et pistes agitées, le nom du défenseur de Naples rebondit sur la pelouse.

En effet, après le Psg, Chelsea et Manchester City en début de saison, le média anglais The Sun annonce que Manchester United et Liverpool s’intéressent à nouveau au défenseur sénégalais pour des raisons différentes.

Les champions d’Angleterre ont désespérément besoin de renforts d’arrières centraux après les blessures de Virgil van Dijk, Joël Matip et Joe Gomez. Et les Reds Devils veulent trouver un partenaire à long terme pour Harry Maguire.

Du coup, le dossier Kalidou Koulibaly est encore parti pour animer ce mercato d’hiver. Courtisé un peu partout en Europe lors des dernières fenêtres de transfert, le Sénégalais n’a jamais réussi à quitter Naples. A qui la faute ?

Aurelio De Laurentiis «oublie» le Covid-19 et monte à 112 millions d’euros

Beaucoup désignent du doigt le président du club, Aurelio De Laurentiis, qui est toujours prêt à refroidir les prétendants du «Roc» sénégalais. Et justement, par rapport aux envies renouvelées de Liverpool et Manchester United toujours sous le charme du Sénégalais, Aurelio De Laurentiis est entré en jeu en fixant la barre très haut pour son défenseur central de 29 ans. Et toujours d’après The Sun, il faut au moins 100 millions de livres sterling, soit plus de 112 millions d’euros pour s’attacher les services du capitaine des Lions.

Une somme XXL, inimaginable dans ce contexte de Covid-19 où les finances sont à terre. Et d’ailleurs Pierre Ménès confirme ces difficultés financières des clubs en parlant du transfert agité de Boulaye Dia.

«Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une année où le foot français joue devant des tribunes vides, sans recettes guichets, sans recettes loges, avec forcément un merchandising amoindri», rappelle le consultant de Canal+. Qui ajoute : «J’imagine que, pour un club comme Reims, le trou de ces facteurs doit avoisiner entre 30 et 40 M d’euros. Donc si tu peux en récupérer 15 ou 20 pour Boulaye Dia… Effectivement, au niveau sportif, tu amoindris ton équipe et au niveau de la santé financière de ton club tu le soulages. Malheureusement, je pense qu’il va y avoir pas mal de clubs qui vont être obligés de faire ces choix-là.» Une telle situation touche tous les clubs européens. Mais à la vérité si Koulibaly est toujours à Naples, ce n’est pas la faute du président de Naples qui joue à se faire peur en gonflant ses millions d’euros. Le vrai problème c’est Koulibaly qui apparemment ne veut pas quitter «sa» ville Naples à qui il a toujours déclaré sa flamme et qu’il a rejointe depuis 2014.

Koulibaly : «Naples m’aime et j’aime Naples»

En témoignent ses dernières déclarations. Vainqueur 1-0 en Europa League sur le terrain de la Real Sociedad, Koulibaly, interrogé après la rencontre par Sky Sport sur le dernier mercato et les rumeurs qui l’envoyaient au Psg ou Manchester City, avait répondu : «Naples m’aime et j’aime Naples aussi. Je continue à jouer avec ce maillot. Je veux mouiller le maillot tous les matches pour Napoli. Je suis très serein. Même si beaucoup m’ont approché, j’ai choisi de porter à nouveau le maillot bleu. J’ai encore un contrat de 3 ans et je veux toujours donner 100%.»

L’international sénégalais avait aussi lâché des paroles pleines d’affection en déclarant dans les colonnes de The Players Tribune. «J’aime Naples et j’y suis heureux. Naples est une ville qui aime les gens, il y a énormément d’affection, ça me rappelle l’Afrique. Mes voisins me traitent comme si j’étais leur fils et depuis que je suis arrivé ici, je suis devenu un autre homme. Mon fils est né ici et c’est très important pour moi.»

Suffisant pour mesurer le degré d’affection qui le lie à cette ville italienne où il est beaucoup aimé.

Salaires : Koulibaly rejoint par Gana Guèye

Avec de tels mots aussi forts, peut-on reprocher à «KK26» de ne pas vouloir quitter Naples ? Bien sûr que non. D’ailleurs, c’est ce qui explique qu’il est prêt à tous les sacrifices financiers en se voyant même rejoindre par Gana Guèye qui, suite à son transfert au Psg, a vu son salaire gonfler. C’est ainsi que, comme Koulibaly, il touche 6 millions d’euros par an.

Comme pour en déduire que Koulibaly ne semble pas privilégier l’aspect financier, mais plutôt le confort de Naples et l’amour que lui vaut la population. Jusqu’à quand ? Même son président n’a pas la réponse.