Selon The Athletic et Woj, Gorgui Dieng quittera finalement Minnesota pour rejoindre Memphis. Le pivot sénégalais rejoint une autre franchise. Il a été transféré chez les Grizzlies.

Quelques minutes après avoir appris que Memphis échangeait un extérieur -Bruno Caboclo- contre un intérieur -Jordan Bell-, ESPN nous informe que la franchise continue d’équilibrer son effectif : Minnesota, qui a finalisé le plus gros transfert de la soirée, s’invite donc dans le transfert autour de Andre Iguodala en envoyant Gorgui Dieng dans le Tennessee pour récupérer James Johnson.

Après quasiment sept saisons chez les Wolves, Gorgui Dieng quitte cette fois après avoir été cité à maintes reprises parmi les départs. C’est donc un nouveau challenge pour le pivot sénégalais.

Faut noter que c’est une opération presque blanche au niveau financier puisqu’il reste encore à Gorgui Dieng une année à 17 millions de dollars et que James Johnson possède une «player option» à 15.8 millions pour l’an prochain.