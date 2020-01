Le Real Madrid aurait pris contact avec des représentants de Sadio Mané, alors que Los Blancos tentait d’attirer la star de Liverpool loin d’Anfield.

L’international sénégalaise Sadio Mané est devenu l’un des attaquants les plus puissants du football mondial sous la direction de Liverpool, Jürgen Klopp, et a joué un rôle crucial dans le fait que les Reds deviennent champions d’Europe et leaders fugitifs de Premier League.

Madrid semble sur le point de perdre Gareth Bale et James Ro­driguez dans les mois à venir et est à la recherche d’un attaquant de classe mondiale pour affiner son attaque alors qu’il cherche à revenir au sommet du football européen.

Et les géants de la Liga ont contacté les représentants de Mané pour les informer de la décision du Sénégalais d’avancer, selon Le 10Sport.

Selon le média français, l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, veut combiner Mané, le candidat au Ballon d’or africain, avec Karim Benzema.

Et il y a même des rumeurs qui circulent selon lesquelles l’entraîneur des Los Blancos s’est entretenu personnellement avec Mané dans le but de convaincre le joueur de 27 ans des mérites d’un déménagement à Madrid.

Il faudrait une somme énorme pour persuader Liverpool de se séparer de l’un de ses plus grands actifs, alors qu’il est également possible de se demander si Mané accepterait réellement de s’éloigner d’Anfield.

Bien que Madrid soit bien sûr l’un des plus grands clubs de la planète, Liverpool a suivi le succès de la Ligue des champions la saison dernière en remportant la Super Coupe de l’Uefa et la Coupe du monde des clubs de la Fifa, et compte 13 points d’avance sur le sommet de la Premier League.

Sadio Mané 7e au classement des meilleurs buteurs

L’international sénégalais pointe à la 7e place du classement des meilleurs buteurs sur l’année 2019 au sein des cinq championnats majeurs avec 31 buts inscrits. Sadio Mané est à égalité avec Pierre-Emérick Au­ba­meyang avec qui il était déjà co-meilleur de la Premier Lea­gue.

Le titre de meilleur buteur revient à L’attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewan­dowski. Une grande première pour le canonnier de 31 ans qui a signé 48 buts. Il devance de trois longueurs Lionel Messi, premier en 2018, et Kylian Mbappé (41).

wdiallo@lequotidien.sn

(Avec news.fr)