Ciblé par plusieurs clubs en Europe, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly n’est toujours certain de quitter Naples. Une clause de 150 millions d’euros vient s’ajouter à son dossier, alors que Manchester United fait tout son possible pour l’enrôler.

Ancelotti ne veut pas perdre Kalidou Koulibaly, son défenseur central, peu importe le prix. Sa nouvelle clause, si elle est payée, en ferait le nouveau défenseur le plus cher de l’histoire : 150 millions d’euros. «De Laurentiis, le président du club italien, ne peut se permettre de nouveaux départs. Surtout s’ils concernent les meilleurs joueurs de l’équipe. C’est le cas de Kalidou Koulibaly, pièce maîtresse de Carlo Ancelotti, qui pour l’instant ne veut pas non plus quitter le club», informe Besoccer. Naples voudrait donc garder son défenseur central en mettant en place une clause de 150 millions d’euros. Kalidou Koulibaly fait partie des défenseurs les plus courtisés en Europe.

Man United avait tout tenté pour Koulibaly

Courtisé par les plus grands clubs européens, Kalidou Koulibaly demeure pour le moment un joueur de Naples. Alors que le mercato se ferme dans un peu moins de deux semaines, personne ne sait si le défenseur sénégalais quittera les Partenopei ou restera une saison de plus en Italie. Pourtant, Manchester United avait tout tenté pour l’avoir. On apprend que les Red Devils ont tenté de le recruter dans les dernières minutes du mercato anglais. D’après Calcio Mercato, en dépit de la grosse somme sortie pour avoir Harry Maguire (93 millions d’euros), les dirigeants de MU ont fait une offre de 90 millions d’euros pour Koulibaly, désireux d’associer le Sénégalais à Maguire. Mais comme à son habitude, le président de Naples, Aurelio de Laurentiis, l’a refusée.

Avec Footmercato