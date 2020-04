Après les révélations d’intérêt de Liverpool pour Mbappé, le10sport.com est en mesure de confirmer la piste des Reds. Jürgen Klopp, en personne, aurait même contacté son entourage.

Depuis plusieurs jours, des informations circulent autour d’un intérêt de Liverpool pour la pépite du Psg, Kylian Mbappé. Le vainqueur de la dernière Champion’s League souhaiterait recruter le Français pour succéder à Sadio Mané, candidat à un possible départ. Le10sport.com est en mesure de confirmer le très vif intérêt de Liverpool pour Kylian Mbappé. Selon nos informations, Jürgen Klopp a même pris son téléphone pour prendre contact avec l’entourage du Français.

Klopp veut Mbappé «à tout prix»

C’est le papa de Kylian Mbappé qui a été sollicité par Jürgen Klopp. L’entraîneur de Liverpool a pris soin de le contacter pour lui faire part de son intérêt, mais également pour prendre la température sur les intentions de son fils en vue du prochain été. Si rien n’a filtré des échanges, cette démarche de Klopp montre clairement ses intentions vis-à-vis du Français : «Il le veut à tout prix.»

Si nous n’avons aucune confirmation de l’existence d’une offre de Liverpool pour Kylian Mbappé, il est peu probable que le Psg puisse y être sensible. En effet, rares sont les clubs à être en capacité de pouvoir convaincre Paris sur le plan financier. Le Real Madrid, Manchester City, la Juventus Turin et Manchester United sont les uniques clubs à pouvoir transmettre une offre démentielle, de l’envergure attendue par Doha. En d’autres termes : à moins de 200 millions d’euros, il n’y a pas de sujet pour Paris. Liverpool est-il en capacité de réunir une telle somme ? Même en vendant Sadio Mané, c’est pratiquement impossible. D’autant plus s’il faut prendre en compte le salaire de Kylian Mbappé, à qui le Psg envisage de proposer un salaire à la hauteur de celui de Neymar (30 millions d’euros net par saison). Mais le champion du monde reste néanmoins en position de force. Sous contrat avec le Psg jusqu’en juin 2022, il n’a toujours pas prolongé. Depuis plus d’un an, son clan repousse l’ouverture des discussions et indique vouloir se concentrer sur les objectifs sportifs du prodige. Comme nous vous l’avons révélé le 22 mars dernier, le clan Mbappé campe toujours sur ses positions et ne change pour le moment pas sa ligne directrice…

