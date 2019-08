C’est un journal du Costa Rica qui annonce mercredi sur son site Internet. Selon La Nacion, Keylor Navas serait bien décidé à rejoindre le Paris-Saint-Germain dans les prochaines heures. Un accord aurait même déjà été trouvé entre le gardien du Real et le club de la capitale. Toujours d’après le quotidien latino-américain, Navas aurait parlé avec Zinédine Zidane mais les promesses du coach français de disputer un certain nombre de matches cette saison ne l’auraient pas convaincu. Le technicien français a fait de Thibaut Courtois son gardien numéro un chez les Merengue et, même si son intention était de conserver le joueur costaricain, la décision de ce dernier de quitter Madrid est désormais ferme. Il y a quelques semaines, il avait pourtant laissé croire à son club qu’il resterait avant de changer d’avis il y a une dizaines de jours, alors que le Real venait juste de prêter son troisième gardien, Andreï Lounine, à Valladolid. Sous contrat jusqu’en juin 2021, Navas gagne un peu plus de 4 M€ net annuels et le Real espère toucher au moins 20 M€ pour le transfert. Aucune offre du PSG n’est pour le moment arrivée sur le bureau du président Florentino Pérez.