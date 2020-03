Des fonds de concours spéciaux, transformation d’une partie des gares routières en centre commercial ou centre artisanal, hôtel, air de services, station d’essence : ce sont entre autres les mesures d’accompagnement proposées par le ministre des Infrastructures dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de transport entre la Gambie et le Sénégal.

Dans le cadre de la mise en application de l’accord de transport et de transit inter-routier entre la Gambie et le Sénégal, le ministre des Infras­tructures, des transports terrestres et du désenclavement a proposé des mesures d’accompagnement pour les gares routières et communes impactées. Samedi Oumar Youm s’est rendu «à la gare routière de Karang, et à celles de Nioro et de Dakar situées à Kaolack pour échanger avec les chauffeurs et transporteurs» sur cette question. Dans un communiqué, le ministère informe que lesdites mesures concernent «des fonds de concours spéciaux, la transformation d’une partie de ces gares routières en centre commercial ou centre artisanal, hôtel, air de services, station d’essence, etc.». D’après le document, ces mesures sont proposées pour rassurer les acteurs du transport qui «ont exprimé leurs craintes quant à la survie de leurs gares routières avec la suppression de la rupture de charge qui sera opérée avec l’application de cet accord déjà signé par le Sénégal». D’après les services du ministère des Infrastructures, avec cet accord, «désormais les personnes qui souhaitent se rendre en Gambie ne seront plus obligées de descendre à Karang pour reprendre un autre véhicule pour les acheminer en Gambie». Et il en sera aussi de même «pour les personnes en provenance de la Gambie qui souhaitent se rendre à Dakar ou à Ziguinchor». Lors de ces rencontres, informe le communiqué, Oumar Youm a appelé «les acteurs à mettre en avant l’intérêt général au détriment des intérêts personnels». Toujours dans la préparation de la mise en œuvre de cet accord, il est annoncé «d’autres rencontres plus restreintes avec ces mêmes acteurs, mais aussi avec d’autres gares routières».

Par ailleurs, le communiqué renseigne que M. Youm a profité des échanges pour sensibiliser «les acteurs du transport sur le coronavirus appelé Covid-19». Ainsi, «il les a exhortés à bannir le surnombre de passagers, en respectant les prescriptions du Code de la route, à procéder, régulièrement, au lavage et à la désinfection des véhicules». Il s’agit «notamment des parties sensibles comme les sièges, les bras, les barres de maintien, colonnes, mains-courantes et autres appuis». Il leur est demandé également d’utiliser «en permanence, des produits hydro-alcooliques pour le lavage des mains à l’accès et à la descente des véhicules».

dkane@lequotidien.sn