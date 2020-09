La Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) a annoncé le lancement, ce vendredi, de quatre nouvelles lignes militaires de transport urbain vers Thiès, Saint-Louis, Kaolack et Tambacounda.

Ces lignes ont été mises en place par le général de corps aérien, Birame Diop, chef d’Etat-major général des armées.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail des militaires, explique la Dirpa, dans un communiqué transmis à l’Aps.

«Les militaires permissionnaires seront transportés gratuitement vers ces garnisons afin de passer le week-end en famille», ajoute le texte.

Il précise que «ces lignes interurbaines constituent le second volet du transport gratuit en complément des seize lignes qui, au sein de toutes les zones militaires, acheminent quotidiennement les personnels de leur domicile à leur lieu de travail».

Il indique en outre que «cette action participe de la volonté du Commandement de mettre en priorité le social dans la gestion de ses personnels».