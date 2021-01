Air Sénégal élargit ses horizons. La compagnie nationale va relier en vol direct Lyon à Dakar, à partir du 28 mars 2021, avec trois fréquences par semaine. A cette date, la compagnie aérienne sera la seule à effectuer des vols directs réguliers entre Lyon et Dakar. «Cette liaison sera opérée en Airbus A321, un appareil qui vient tout juste de rejoindre notre flotte. Au départ de Dakar, le nouveau service fera un vol triangulaire Dakar-Marseille-Lyon-Dakar», renseigne un communiqué.

Les horaires des vols faciliteront les correspondances au Sénégal pour Ziguinchor et pour la Côte d’Ivoire, le Mali, la Guinée Conakry, la Gambie et la Mauritanie.

Avec une grande communauté d’habitants originaires d’Afrique de l’Ouest, Lyon et sa région représentent le 3ème plus grand segment sur le marché France-Dakar, selon la compagnie. Ainsi, Air Sénégal propose «un choix de con­nexions pratiques et sûres pour le public voyageant entre l’aéroport Lyon-Saint Exupéry et l’Afrique de l’Ouest, avec un temps de transit rapide à Dakar dans les deux sens. En complément du trafic affinitaire, la compagnie sénégalaise souhaite faciliter le tourisme en provenance de la France vers le Sénégal».

«La desserte Dakar-Lyon va contribuer au renforcement de notre offre sur la France, première destination de notre compagnie. Cela participera notamment à l’affermissement des relations bilatérales entre la France et le Sénégal et vient en soutien à la réforme future du secteur touristique national», a confié Ibrahima Kane, directeur général d’Air Sénégal.

