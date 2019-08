Après tant d’années de séparation, je me permets de vous dire avec Fidel Castro : «Quand les hommes portent au cœur le même idéal, rien ne peut les séparer ni les murs d’une prison ni la terre des cimetières, car un même souvenir, une même idée, une même conscience et une même dignité leur donnent la force…»

Nos populations ont besoin de nous «unis» pour barrer la route à l’aventure.

C’est une période où tout patriote doit taire toute querelle pour défendre les intérêts des paysans, des travailleurs des villes, mais aussi les intérêts des entrepreneurs qui tirent le diable par la queue.

Les entreprises ferment leurs portes, des pères de famille éjectés dans la rue, les paysans vivent dans des conditions de difficultés extrêmes et n’ont que leurs yeux pour pleurer ou se débarrasser de leurs terres moyennant un peu de quoi se nourrir, les prédateurs internationaux (avec l’aide de leurs intermédiaires sénégalais) sont à l’affût…

Les minerais et leurs mines sont entre les mains des étrangers qui agissent et font ce qui semble leur convenir ou convenir à leurs «propriétaires» installés hors du Sénégal…

Le mécontentement grandit tous les jours dans le pays…

C’est ensemble que nous devons prendre en charge les problèmes sinon les mécontents seront à la merci du premier propagandiste nuisible qui se présenterait à eux «comme un soi-disant porteur de bonne parole»…

Comme le disait dans les années 80 mon ami Samba Dioulde Thiam :

«So gallé baba na suma Biibé gallé na kaaba saboundé gallé

Yobé niff jayngol tawo

So Wona dum

So Haréndégasi

Gallé baba nattat»

En d’autres termes : si la maison du père brûle et que les enfants du père se battent pour la maison du père, il faut d’abord qu’ils éteignent le feu… Sinon, à la fin de la bagarre ils ne retrouveront que des cendres…

Si l’on ne s’y met pas rapidement, salut à l’émigration avec tous ses méfaits, salut à toutes les sortes de tentatives de déstabilisation…

C’est ensemble entre Sénégalais patriotes convaincus qui portent au cœur l’amour de leur Patrie qui devront discuter en vue de trouver :

Dans La clarté

Pour la vérité

Ce qui nous mènera à la paix et nous unira pour l’intérêt supérieur bien compris de notre pays ; combattons aussi tout déviationnisme qui conduirait à la confusion…

Samba SYLLA – Malika

sambaksylla@yahoo.fr