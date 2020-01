La valeur du contentieux général traité en 2019 par le Tribunal de commerce hors classe de Dakar s’élève à 216 milliards 358 millions 300 mille 297 francs Cfa, selon une note résumant les activités de cette juridiction et parvenue à l’Aps. Le contentieux bancaire représente «132 milliards 904 millions 626 mille 527 francs Cfa, soit 61,47% du contentieux général», renseigne la même source. Du 2 janvier au 31 décembre 2019, précise le texte, la juridiction dédiée aux affaires commerciales a inscrit 5 861 affaires au rôle général contre 4 685 en 2018. De même, le Tribunal commercial a rendu, durant la même période, «6 608 décisions en 2019 contre 3 249 en 2018». Un Tribunal qui «ne compte que six magistrats dont le président», signale le document. Il ajoute que «sur 6 608 décisions, la moyenne mensuelle rendue en 2019 s’élève à 550,66 décisions, soit également en moyenne 1 101 décisions prises par magistrat et par an dans cette juridiction».