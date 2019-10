Pour activités cybercriminelles, séjour irrégulier sur le territoire sénégalais, détention et usage de chanvre indien, plusieurs ressortissants nigérians ont été condamnés entre 1 mois et 15 jours ferme.

Ils étaient 11 individus de nationalité nigériane en séjour irrégulier au Sénégal, à comparaitre devant le Tribunal des flagrants délits pour détention et usage de drogue. Entendus, ces prévenus nés entre 1983 et 2000 ont argué qu’ils sont en transit à Dakar. Sur ce, ils ont nié les faits qui leur sont reprochés. Pour­tant, «leur distraction favorite» s’avère être l’internet où ils mènent des activités cybercriminelles, qui leur rapportent «beaucoup d’argent» qu’ils «rapatrient». En plus du chef d’accusation de cybercriminalité, ces hommes ont été interpelés par les policiers pour détention de chan­vre indien.

La perquisition faite chez eux a permis de saisir des ordinateurs. En dehors du nommé Matieu, le reste de la bande n’avait même pas de passeport. Selon le procureur, ils sont coupables de tous ces chefs qui leur sont reprochés. Il a demandé de les condamner à une peine sévère de 2 ans dont 6 mois ferme. Un avis que ne partage pas la défense. Selon Me Ka, «l’accusation est très légère parce que la drogue n’a été trouvée que sur les nommés John et Joseph. Alors, pourquoi mettre tout le monde dans le même sac», s’interroge-t-il.

Après avoir plaidé la relaxe de ce chef pour les autres, il a sollicité l’application bienveillante de la loi pénale pour les autres infractions. En rendant sa décision, le tribunal a relaxé les prévenus Ambroise et Michel des délits d’association de malfaiteurs, obtention frauduleuse de bénéfice économique par introduction dans un système informatique, mais il a déclaré le reste de la bande coupable du chef du séjour irrégulier. Quant à Joseph sur qui la drogue a été trouvée, il a été déclaré coupable de ce chef et condamné à 1 mois et la peine des autres membres du gang a été fixée à 15 jours ferme.

