La Fédération sénégalaise de sport automobile et motocycliste (Fsam), en collaboration avec l’Association sénégalaise des commissaires et officiels des sports mécaniques (Ascom), organise, le 8 mars, la 7e édition de la course de voitures dénommée Trophée Mous­so, annonce un communiqué. Cette compétition, qui est exclusivement réservée aux femmes, va se déroulée dans l’enceinte du stade Léopold Senghor, à partir de 9h, selon la même source. Le Comité d’organisation de la course a retenu, ‘’après 13 ans d’interruption, une seule épreuve dénommée le +Gymkhana parallèle+ qui va réunir 24 pilotes, après une rude sélection», lit-on dans le communiqué. Une conférence de presse est prévue cet après-midi au siège de Total Virage à Ngor.

Avec Aps