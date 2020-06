Alors qu’elle prépare la reprise de son championnat, la Ftf (Fédération tunisienne de football) annonce deux prochains stages pour son Equipe nationale. Ces regroupements concerneront dans un premier temps les internationaux en Tunisie pour le confinement. Puis un groupe plus élargi. Le premier stage aura lieu du 8 au 13 juin. Tandis que le second se tiendra du 15 au 26 juin avec 26 joueurs. En mars dernier, la Tunisie devait affronter la Tanzanie en aller/ retour dans le cadre des éliminatoires de la Can 2021. Par ailleurs, le pays s’était retiré du Chan 2020 pour non conformité avec son calendrier national.