Giresse parti, la Fédération tunisienne de football (Ftf) travaille activement à sa succession. Un ancien international a les faveurs des officiels. Il s’agit de Radhi Jaïdi.

La Fédération tunisienne a finalement acté sa décision. Giresse n’est plus l’entraîneur de la sélection A. L’entraîneur français rejoint la longue liste des sélectionneurs demis de leur fonction depuis la fin de la Coupe d’Afrique. C’est la fédération tunisienne qui l’a annoncé à travers un communiqué. Elle indique avoir mis fin à l’amiable au contrat de l’ancien sélectionneur du Sénégal et des Aigles. Malgré une place dans le dernier carré, les Aigles de Carthage n’ont pas fait bonne impression en Egypte. Depuis, l’avenir de Giresse s’écrivait en pointillés. Son aventure avec la sélection tunisienne n’aura pas duré plus d’un an.

Giresse avait été nommé en remplacement de Faouzi Benzarti en décembre 2018. La Fédération aurait d’ailleurs coché quelques noms pour sa succession. C’est le cas de Radhi Jaïdi qui a gagné la Can 2004 en tant que joueur. Il est présentement pressenti pour succéder à Alain Giresse sur le banc des Aigles de Carthage de la Tunisie. Radhi Jaïdi pourrait prochainement rendre service à son pays. Acteur majeur de la victoire de la Tunisie durant la Can 2014, il peut retrouver les délices de la sélection nationale. Actuelle­ment à la tête de l’équipe réserve de Southampton, l’entraîneur âgé de 43 ans maintenant est un des favoris pour diriger la sélection tunisienne. En effet, la Fédération tunisienne de football (Ftf) a contacté Radhi Jaïdi afin d’éventuellement succéder à Alain Giresse. L’information est donnée par la radio Mosaïque Fm. Pour certains médias locaux, un accord entre lui et la Fédération est d’ores et déjà acté. Les prochains jours vont nous édifier sur l’avenir du football tunisien. Après une Can 2019 assez réussie, l’objectif reste de revenir totalement au premier plan.

