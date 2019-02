Demba Ba disputait ce dimanche son 4e match avec son nouveau club turc. Il a inscrit son deuxième but avec le Istanbul Basaeksehir. Entré en jeu dans la deuxième période à la 77e minute, Demba Ba a corsé le score en inscrivant le 3e but à la 91e minute (90+5) ! Une victoire qu’il remporte face à d’autres Lions Henri Saivet, Stephane Badji et Diafra Sakho. Istanbul conforte sa place de leader du Super Lig et inflige à Bursaspor sa 7e défaite.