L’attaquant sénégalais, Papiss Cissé, a de nouveau fait vibrer le public d’Alanyaspor ce dimanche en Süper Lig turque. Le joueur âgé de 34 ans a marqué à deux reprises face à Rizespor permettant à son équipe de sceller une confortable victoire à domicile 5-2. Après l’ouverture du score de Ceyhun Gulselam à la 16e minute, Cissé prolonge l’avance à 2-0. Et à un quart d’heure de la fin, alors que Alanyaspor avait presque fait l’essentiel menant 4-2, Cissé hausse l’écart avec son deuxième but. Cette large victoire, la cinquième de la saison en huit matchs, permet aux «Orange et vert» de rester en tête du classement. L’international sénégalais Papiss Cissé, auteur d’un doublé, prend la tête du classement des buteurs, et carbure à huit réalisations en autant de matchs.

Habib Diallo, co-meilleur buteur

En France, le Fc Metz a renoué avec la victoire en s’imposant in extremis sur la plus petite des marges sur sa pelouse (1-0) face au Fc Nantes. C’est l’incontournable Habib Diallo qui a offert la victoire aux Grenats. Son septième but de la saison en Ligue 1. Pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, les Messins sortent de la zone de relégation. Avec cette nouvelle réalisation, le Sénégalais compte désormais sept buts en 10 matchs de championnat. Il retrouve l’attaquant nigérian, Osimhen, à la tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1.

Avec Senego et Wiwsport