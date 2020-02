Cette semaine, après une pause de plus de deux mois, la Ligue des Champions européenne fait son retour sur le Vieux Continent, pour des huitièmes de finale ô combien attendus des amateurs de football.

A cette occasion, le PSG affronte par exemple le Borussia Dortmund, quand Manchester City sera opposé au Real Madrid, et que Chelsea sera l’adversaire du Bayern Munich. De jolis duels sont ainsi au programme, et ces derniers nous donneront vite une indication quant aux équipes qui ont le plus de chances de remporter le Trophée 2019-2020.

Comme l’an dernier, après son sacre contre Tottenham en finale, Liverpool aura d’ailleurs la faveur des pronostics chez les bookmakers, en compagnie du Manchester City de Pep Guardiola. Une estimation que partagent aussi nos confrères de SportyTrader.com, et qui met dès lors six talents du football africain en avant : Mohamed Salah, Sadio Mané, Naby Keïta et Joël Matip côté Reds, Riyad Mahrez et Alpha Dionkou côté Skyblues. Une bonne nouvelle pour ces hommes méritants donc, qui représentent fièrement les couleurs africaines dans la compétition de football la plus suivie chaque année. Sauront-ils répondre à ces attentes ?