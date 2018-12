L’Equipe nationale U20 est sacrée championne du tournoi de l’Union des fédérations ouest africaine (Ufoa) de la zone B. Les Lionceaux ont dominé en finale le Nigeria sur le score de deux buts à zéro. Aucune équipe n’a pu résister au Sénégal dans ce tournoi. Les hommes de Youssouf Dabo ont remporté tous leurs matchs et se voient logiquement sacrés. Grâce aux buts de Ama­dou Sagna (46e) et Yous­souph Badji (70e), les Lionceaux, déjà qualifiés pour la Can U20, se rassurent avant de s’engager dans cette compétition majeure, prévue du 2 au 17 février 2019, au Niger. A noter que le titre de meilleur gardien de but du tournoi revient au Lionceau Dialy Ndiaye et le meilleur buteur à Youssouph Badji.

Avec Senego