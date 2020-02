Le tournoi de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (Ufoa), qui démarre ce mardi en Sierra Leone, «servira» d’occasion pour une évaluation du travail entamé depuis trois mois dans la perspective des éliminatoires de la Can féminine, a expliqué le sélectionneur national, Mame Moussa Cissé. «C’est le moment d’évaluer le travail qui a été fait depuis trois mois dans le cadre du rajeunissement et de la reconstruction de la sélection», a assuré à l’Aps le technicien sénégalais. Les Lionnes sont arrivées samedi en Sierra-Leone, où aura lieu, du 25 février au 7 mars 2020, le tournoi de la zone ouest A de l’Ufoa. Cette compétition sera aussi l’occasion de préparer le groupe qui va disputer les éliminatoires, a indiqué le sélectionneur national qui a intégré trois expatriées à son groupe de 20 joueurs. Il s’agit de Mama Diop (Arras, France), Bineta Diakhaté et Marième Diop Yally (Fc Metz, France).

Les Lionnes qui évolueront dans le groupe A, celui du pays organisateur, la Sierra-Leone, joueront ce mardi contre la Guinée, ensuite contre le Cap-Vert le 27 février avant de terminer les matchs de poule contre le pays hôte, le 1er mars. La poule B comprend le Mali, la Gambie, le Liberia et la Guinée-Bissau.