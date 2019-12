Meilleur passeur du tournoi de l’Ufoa U20 de la Zone A avec cinq offrandes pour ses partenaires, Libasse Guèye, le sociétaire de Bemba Diop Mbour Fc, a été honoré dans les locaux de la Fédération sénégalaise de football à l’occasion de la cérémonie de présentation de trophées et remise de primes à l’Equipe nationale U20 et celle de beach soccer.

Détecté par Malick Daf, le sélectionneur de l’Equipe nationale des moins de 20 ans, Libasse Guèye a par la suite rejoint la sélection U20 où il a disputé son premier match officiel sous la houlette de de Youssouph Dabo.

Parti sur des bases élevées, le jeune Guèye totalisait déjà 3 passes décisives lors de son premier match contre la Sierra-Leone (4-1). Muet contre la Guinée (0-0) et face aux Maurabitounes (1-1), le virevoltant latéral gauche s’est signalé en demi-finale et finale. Il termine ainsi meilleur passeur de la compétition avec 5 passes.

On comprend sa joie et sa satisfaction : «très fier de représenter mon pays dans ce tournoi. Cette performance est le fruit de mon travail. Je ne remercierai jamais assez mes coachs (Mbaye Dabo, Yous­souph Dabo…). C’est n’est qu’un début, le meilleur reste à venir», a-t-il affirmé au micro de Wiwsport. Pour ses objectifs personnels, le jeune joueur am­bitionne de suivre les traces de la star sénégalaise, Sadio Ma­né.

Rappelons que les Lionceaux U20 ont remporté le tournoi, qui s’est tenu à Conakry, en s’imposant en finale devant le Mali (2-0).