Gravissime ! Suggérer à des gens de prendre les machettes pour répondre à quiconque menacerait les pro-3ème mandat, c’est être un homme «sang» retenue. Surtout venant d’un député qui, même s’il est élu sur une liste départementale, représente tout un Peuple et non une ethnie ou son seul département. C’est un coup de machette à la démocratie, à l’unité et à la cohésion nationale. C’est en cela que Aliou Dembourou Sow a failli et cette apologie de la violence doit être punie à sa juste gravité.