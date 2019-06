Ami Célestina Dionne, artiste plasticienne, est sortie de l’Ecole des beaux-arts en 2015. Elle est invitée par Erika qu’elle a rencontrée lors de sa résidence. Mme Dionne est la première artiste à être sélectionnée dans le cadre d’une mise en œuvre de l’entente entre le ministère de la Culture du Sénégal et le Conseil des arts et des lettres du Québec pour une résidence de création de deux mois. Une initiative qu’elle a beaucoup saluée. «J’ai commencé à peindre il y a juste deux ans. Et juste à mes débuts, on m’a parlé de cet accord bilatéral entre le Québec et le Sénégal. J’ai eu à déposer et j’ai été sélectionnée. Donc, j’ai fait une résidence de deux mois l’année dernière à Montréal. C’était une grande opportunité qui m’a ouvert des portes, car j’ai beaucoup appris lors de ce voyage et j’ai eu d’autres propositions. Je félicite cette coopération entre le Sénégal et le Canada pour ce projet. Ça peut aider les artistes, surtout les jeunes», dit-elle.

