Buteur patenté du Slavia Prague, Ab­dallah Sima pourrait faire le grand bond en avant au prochain mercato hivernal.

A seulement 19 ans, le joueur sénégalais est devenu une véritable machine à buts. Il en est déjà à 18 en 13 matchs toutes compétitions confondues avec son club. De quoi taper dans l’œil de West Ham United en Premier League.

Dans une interview accordée à Readwestham, Tomas Soucek, actuel joueur des Hammers et ancien du Slavia Prague, s’est prononcé sur cet éventuel recrutement. Pour lui, la venue de Sima pourra être un vrai plus pour l’équipe.

«D’après ce que je vois, je dois dire que je suis enthousiasmé par lui. Ses buts sont très similaires à ceux que j’ai marqués. Je suis content qu’un tel joueur ait été trouvé, mais ce n’est pas que ça. Il fait preuve de qualités individuelles, de finition, juste un ailier typique… Je ne serais heureux que si un autre joueur du Slavia venait, mais c’est encore loin. C’est encore un jeune joueur et il doit le prouver. Mais beaucoup de gens le connaissent et le remarquent», a-t-il déclaré.

Pour s’attacher les services de Abdallah Sima, le club anglais devrait débourser la somme de 50 millions d’euros, correspondant à son prix fixé par le président du Slavia, Jaroslav Tvrdík.

