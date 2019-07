«Alors que plusieurs compétitions continentales -en Afrique, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, centrale et Caraïbes- ont connu leur dé­noue­ment ces dernières semaines, l’édition de juillet du Clas­sement mondial Fifa présente un certain nombre de changements significatifs. Comme on pouvait s’y attendre, les nouveaux cham­pions de ces trois Confé­dérations en sont les bénéficiaires», écrit la Fifa sur son site officiel.

L’Algérie (40ème, +28), néo-championne d’Afrique, réalise la plus nette progression de ce mois de juillet en engrangeant pas moins de 117 points, tandis que le Sénégal (20ème, +2), valeureux finaliste, intègre pour la première fois le Top 20. Le Nigeria (33ème, +12), demi-finaliste, ainsi que les surprenants quarts-de-finalistes que sont Madagascar (96ème, +12) et le Bénin (82ème, +6), voient eux aussi leurs bonnes performances récompensées par un bond conséquent.