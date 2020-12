« Aujourd’hui, notre pays est en très bonne position en terme de préparation pour l’acquisition d’un vaccin anti-covid. Si on parvient à remplir toutes les conditions pour avoir un vaccin qui est validé, qui ne pose pas de problème de budget, on sera à l’aise pour l’administrer aux sénégalais. Et nous avons choisi Moderna parce-qu’ il est moins couteux et les conditions de conservation répondent plus à la situation du pays », a expliqué Dr Marie Khémess Ngom vendredi lors d’un débat organisé par l’Association sénégalaise des anciens de l’Ena de France(Asena).

« Il y a d’abord le personnel de santé et les personnes vivant avec une comorbidité .Il y’aura ensuite le grand public. Mais il y a beaucoup de fakenews qui sont véhiculées dans le vaccins. C’est pourquoi nous allons avec prudence sur la question », a ainsi détaillé Dr Bousso la stratégie de vaccination du Sénégal dans les colonnes du quotidien l’Observateur.

A 94,5% d’efficacité, le Moderna pharmaceutics, est une société pharmaceutique américaine fondée en 2010, qui a travaillé avec l’Université de Cambridge (Etats-Unis)pour présenter le vaccin mRNA-1273.Ce vaccin expérimental repose sur la technique de l’ARN messager. C’est -à-dire au lieu d’injecter un virus inactivé dans l’organisme pour qu’il produise des anticorps et soit capable de se défendre ,en cas de nouvelle intrusion du Sars-Cov-2,le vaccin élaboré par Moderna consiste à injecter un simple morceau du code de génétique du virus .Ce vaccin est le deuxième à prouver son efficacité, après celui Pfizer.