L’Equipe nationale féminine de football a battu celle du Mali par 3-0 ce samedi en finale du tournoi de la zone ouest A de l’Ufoa. Une première finale et un premier trophée pour les Lionnes qui fêtent ainsi à leur manière la Journée internationale de la femme.

Elles l’ont fait ! Les Lionnes du football ont remporté samedi la coupe du tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (Ufoa) zone-ouest A. Les filles de Mame Moussa Cissé ont battu en finale le Mali (3-0), jusque-là invaincu. Les buts de la finale ont été marqués par Ndèye Diakhaté, Mbanyang Sow et Haby Baldé.

Trophée historique

Avec ce succès, les Lionnes s’adjugent le premier trophée mis en jeu en football féminin dans la zone ouest A de l’Ufoa. Elles gagnent aussi par la même occasion la première coupe en football féminin de l’histoire du football national.

Au cours de ce tournoi, en cinq matchs, l’Equipe nationale féminine, conduite par Mame Moussa Cissé, n’a connu aucune défaite. En matchs de poule, elle a battu respectivement la Guinée 1-0, le Cap-Vert 2-0 avant de partager les points avec le pays hôte, la Sierra-Leone 1-1. En demi-finale, les Sénégalaises sont venues à bout du Liberia 2-1 avant de surclasser le Mali à l’arrivée.

Mame Moussa Cissé : «Une surprise agréable»

Très heureux de la prestation de ses protégées, le sélectionneur Mame Moussa Cissé estime que la victoire du Sénégal dans le tournoi de la zone ouest A de l’Ufoa est une «surprise agréable».

«Beaucoup de satisfaction avec ce groupe avec lequel nous avons commencé à travailler voilà quatre mois, donc nous n’étions pas supposés venir gagner ce tournoi», a expliqué le technicien sénégalais, après cette belle victoire 3-0 contre le Mali. «Les filles ont travaillé dur et méritent donc cette victoire», s’est-il félicité, précisant que ce groupe est en phase de reconstruction. Il a souligné que «ce tournoi est un prétexte pour préparer les éliminatoires de la Can féminine». Avant de saluer la mentalité et le caractère dont les filles ont fait montre.

Téning Sène meilleure gardienne, Mama Diop, meilleure joueuse

«Après la demi-finale, les Lionnes y ont cru et contre le Mali, avec une belle pelouse, elles ont joué leur va-tout. Nous avons bien étudié l’adversaire que tout le monde craignait et qui, avant cette rencontre, n’avait encaissé aucun but», a confié Mame Moussa Cissé, se félicitant du professionnalisme des joueuses qui ont bien choisi le moment pour s’offrir le premier trophée du foot féminin sénégalais avec la Journée internationale de la femme célébrée ce 8 mars.

En plus du titre zonal, notons que Téning Sène a été sacrée meilleure gardienne du tournoi et Mama Diop, meilleure joueuse. En match de classement, le Liberia a battu le Cap-Vert 1-0.