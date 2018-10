Pour la troisième fois consécutive (et la dixième de leur histoire), les Etats-Unis ont été sacrés champions du monde, dimanche à San Cristobal de la Laguna, en Espagne. Ils se sont nettement imposés en finale face à l’Australie (73-56). Pour leur retour en finale, après avoir manqué les deux précédentes éditions, les Australiennes n’ont pas su faire déjouer la sélection Us, qui a bouclé le Mondial par un sans-faute : six matchs, six victoires, et à chaque fois avec un écart conséquent. Liz Cambage, l’arme fatale de l’Australie, n’a pas existé dimanche, se retrouvant limitée à sept points.

Les joueuses américaines ont démarré très fort la rencontre, menant 10-0 après quatre minutes de jeu. Mais l’Equipe australienne ne s’est pas désunie et a réussi à se relancer à la fin du premier quart-temps (20-15). A la pause, elle n’était pas non plus distancée (35-27). Mais c’est au retour des vestiaires que les Etats-Unis ont construit leur victoire. Dans le troisième quart, les Américaines ont infligé un terrible 26-11 à leur adversaire pour mener… 61-38 ! Ko debout, les Australiennes ne sont jamais revenues au score ni même parvenues à inquiéter les Améri­caines.

L’Equipe des Etats-Unis a bâti son succès autour de Brittney Griner (15 points), Diana Taurasi (13 pts) et Breanna Stewart (10). Alanna Smith a été la joueuse australienne la plus en vue avec 10 points. Un peu plus tôt dans la journée, l’Espagne avait pris la médaille de bronze aux dépens de la Belgique (67-60).