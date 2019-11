«Quand on ne gagne pas, on est toujours déçu. Maintenant, on faisait quand même face au Sénégal. Quand on regarde cette équipe qui est vice-championne d’Afrique, ils jouent ensemble depuis longtemps. Ce qui n’est pas le cas du Congo. Ce n’est pas facile de battre le Sénégal. Surtout quand l’équipe joue à domicile. On a beaucoup souffert en première période. En deuxième, je pense que c’était plus équilibré, mais avec toujours une équipe sénégalaise très forte. Donc, c’est une victoire méritée. Il faut continuer à travailler pour essayer de nous qualifier pour la Can. Je suis fier de mes joueurs. Naturellement, Bifou­ma nous a manqué. Mais ce n’est pas cela qui explique la défaite.»