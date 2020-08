A cause de la crise provoquée par le coronavirus, la fenêtre mercato de cette saison risque d’être très particulière. Avec l’annulation de certains championnats et la reprise d’autres, la date du mercato variera d’un pays à l’autre. Mais ce qui ne change presque pas, c’est le prix des joueurs. Il n’y a presque pas de changement dans le nouveau rapport de l’Observatoire du football (Cies). Sur la liste des joueurs les plus chers, le moins cher coûte entre 120 et 150 millions d’euros. C’est dire que pour s’offrir un des joueurs sur cette liste, il faudra casquer fort. Manchester United en a d’ailleurs fait les frais, lui qui voulait recruter Jadon Sancho. Kylian Mbappé domine ce classement des joueurs les plus chers. Selon le Cies, le Français du Psg est évalué entre 200 et 250 millions d’euros. Il est suivi par Raheem Sterling et Trent Alexander-Arnold. Les joueurs africains, Sadio Mané et Mo Salah, respectivement à la 7e et 8e place, sont présents sur cette liste et sont évalués entre 120 et 150 millions d’euros.