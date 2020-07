Sans faire de bilan, on peut néanmoins se rendre compte que le début de l’hivernage a déjà commencé à emporter bien d’icônes dans ce pays. Et c’est sans doute très loin d’être fini au rythme où vont les choses. Tout le monde savait que si la justice immanente a un sens, Lô allait finir par être balayé, soit par son pistolet, ou par sa bouche, comme cela a été le cas. Mais il y a des Pierre que l’on pensait plus solides et imperméables aux scandales. Comme on avait longtemps cru que la poussière de nos terres villageoises n’allait pouvoir (N)gom-er certaines réputations. Vanités !