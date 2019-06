«L’opposition sénégalaise est loin d’être objective dans son traitement des révélations faites par Bbc impliquant Aliou Sall dans les contrats pétroliers et gaziers signés par Petro Tim». C’est la conviction de Me Aliou Sow qui souligne «la volonté de transparence» de Macky Sall dans la gestion des ressources naturelles. «Dès sa prise du pouvoir, le Président a mis en place l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie). Une initiative qui a eu le satisfecit international en termes de gouvernance des ressources extractives. Au Référendum de 2016, la gestion transparente des ressources a été élevée au rang d’institution. Et dans sa volonté de gestion concertée et transparente de ressources naturelles du pays, Macky Sall a convoqué en juin 2018 toutes les forces politiques, civiles et syndicales du pays à des concertations sur le pétrole et le gaz», a rappelé le directeur général de la Sapco. Ce responsable de l’Alliance pour la République à Vélingara y ajoute la mise en place du Comité d’orientation stratégique du pétrole et du gaz (Cos/Petrogaz). Pour toutes ces initiatives présidentielles, Me Sow pense que «l’opposition est de mauvaise foi et fait de la désinformation et de la politique politicienne». C’est pourquoi il invite l’Apr et ses alliés à faire face à l’opposition en lui opposant des arguments politiques. «Il revient à toute la classe politique de la coalition Benno bokk yaakaar de se mobiliser pour apporter une réponse politique. Je manifeste toute ma solidarité à Aliou Sall», a dit l’ancien président du Conseil national de la jeunesse.

akamara@lequotiien.sn