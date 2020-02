La famille Niang du village de Yoro Walo, à 1,5 k à l’est de la ville de Vélingara, a vécu avant-hier samedi, une après-midi surréaliste. Leur fillette âgée de 9 ans, en classe de CE1 à l’école privée Saint-Joseph de Vélingara, a échappé à une tentative d’enlèvement par des inconnus à bord d’une 4X4 de couleur noire. C’était vers 13 heures sur la RN6. Interrogé par le journal Le Quotidien, l’oncle de la fille, Racine Niang, informe que sa nièce était allée acheter des condiments pour sa maman. Au retour, longeant la RN6, une voiture noire ralentit à sa hauteur pour la kidnapper et l’enlever. Prise de peur, elle a crié de toutes ses forces. Derrière, poursuit M. Niang, arrivaient des motocyclistes qui ont également donné de la voix et ont appuyé sur l’accélérateur pour secourir la pauvre. Le kidnappeur a alors lâché sa proie. Le gant qui couvrait sa main a suivi la fille, renseigne son oncle. La voiture a pris la direction de Vélingara à l’ouest. Selon la fille, plusieurs hommes encagoulés étaient à bord et parlaient wolof.

Les parents ont fait une déposition à la gendarmerie de Vélingara, déposé une plainte contre X et aurait remis le gant aux pandores.