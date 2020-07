François Collin ne dirigera plus l’Inspection générale d’Etat (Ige). Il est remplacé depuis hier par son collègue Lamine Diom, Inspecteur général d’Etat de classe exceptionnelle, qui a été nommé hier lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, Vérificateur général du Sénégal. M. Collin quitte ainsi son poste au terme de son mandat, il était en fonction depuis 2013 et avait succédé à ce poste Mme Nafi Ngom Keïta, devenue présidente de l’Ofnac.

L’Inspecteur général d’Etat de classe exceptionnelle, Lamine Diom, arrive à la tête de l’Inspection générale d’Etat au moment où beaucoup d’acteurs sociaux et politiques réclament avec insistance l’indépendance de l’Ige vis-à-vis de la présidence de la République sous la tutelle de laquelle elle est placée. Le retard apporté aussi dans la rédaction des rapports d’audit de la structure est aussi décrié.

Par ailleurs, l’accident mortel ayant coûté, près du Centre aéré de la Bceao, la vie à deux enfants et dont l’auteur a été condamné hier a poussé le chef de l’Etat à revenir «sur l’application de la règlementation sur la circulation des gros porteurs». Aussi, le Président Macky Sall a-t-il requis «auprès du ministre des Transports terrestres, du ministre de l’Intérieur et du ministre des Forces armées, le renforcement systématique des contrôles techniques de la circulation des camions et autres gros porteurs, en particulier, dans les centres urbains et périurbains».

En ce qui concerne le reboisement et la protection de l’environnement, un Grand prix du président de la République sera créé. L’annonce a été faite hier par le chef de l’Etat. Ce dernier a enfin «demandé au ministre de l’Environnement et du développement durable et aux autres ministres impliqués, de soutenir le déploiement intensif des activités de l’Agence sénégalaise de Reforestation et de la Grande Muraille Verte qui doit finaliser le recrutement et l’entrée en service progressif, à terme, des 10 000 jeunes volontaires».