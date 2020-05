La brigade de recherches de la gendarmerie de Touba a interpellé 11 personnes. Mis aux arrêts entre Lagnar et Diourbel, ces individus avaient quitté Dakar à bord de charrettes pour fêter coûte que coûte la Korité aux côtés des leurs. Chose qui sera quasiment impossible car étant toujours en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Diourbel. En effet, ces personnes auraient violé l’arrêté du ministre de l’Intérieur interdisant les voyages sur les axes Dakar et les régions de l’intérieur du pays. Probablement, ce matin, les mis en cause devront répondre des délits relatifs à la mise en danger de la vie des autres et de transport irrégulier.