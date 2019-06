Ce sera une visite à pas de charge. Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation se rendra à Dakar ce mardi pour lancer avec Cheikh Oumar Anne, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation du Sénégal, le Campus franco-sénégalais dont les premières formations seront disponibles à la rentrée prochaine. Que va-t-il apporter à l’enseignement supérieur sénégalais ? «Le Campus franco-Sénégalais permettra aux étudiants sénégalais de suivre des formations diplômantes françaises au sein d’établissements d’enseignement supérieur au Sénégal. A terme, il comprendra aussi la création d’un espace de conception de nouveaux programmes installé dans la ville nouvelle de Diamniadio», détaille un communiqué de l’ambassade de France à Dakar qui rappelle que «le Campus franco-sénégalais marque un nouveau pas dans la coopération entre les deux pays en matière d’éducation et d’enseignement. En effet, la France est engagée à hauteur de 131 M€ dans les secteurs de l’éducation de base, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, dont un programme de bourses d’études au niveau doctoral et postdoctoral». Selon le communiqué de l’ambassade de France à Dakar, la ministre française s’entretiendra également avec M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, «dans le prolongement de la visite effectuée par le président de la République, Em­ma­nuel Macron, en février 2018».