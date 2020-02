Le Premier ministre canadien Justin Trudeau est en visite officielle à Dakar du 11 au 13 février 2020. Un déplacement qui entre dans le cadre de la consolidation des relations de coopération multiforme entre le Sénégal et le Canada. En effet, en 2020, les investissements canadiens au Sénégal dépasseront le milliard de dollars canadiens, environ plus de 449 milliards de francs Cfa. Quant à l’aide au développement, elle est estimée à 1,3 milliard de dollars, environ plus de 452 milliards de francs Cfa depuis 1962. Entre 2017 et 2018, cette aide a atteint 39 milliards de francs Cfa, faisant du Canada le troisième bailleur de fonds bilatéral pour le Sénégal qui en est son premier bénéficiaire en Afrique de l’Ouest. Pour le cas de l’Agence canadienne de développement international (Acdi), il a investi plus d’un milliard de dollars canadiens au Sénégal. Relativement aux échanges commerciaux entre les deux pays, ils s’établissaient à plus de 27 milliards de francs Cfa. Les entreprises canadiennes occupent une place stratégique dans différents secteurs, particulièrement le secteur aurifère. Ce sont là les chiffres du Bureau d’information gouvernementale (Big) de la présidence de la Répu­blique du Sénégal.

D’ailleurs, le Big apprend qu’en juin 2020 sera organisé, en partenariat avec la province du Québec et sa délégation générale à Dakar, le forum économique qui a lieu chaque année à Ottawa au Canada. Le Canada intervient au Sénégal en faveur des enfants et des jeunes à travers l’éducation et la formation professionnelle, la sécurité alimentaire, l’agriculture et la nutrition, la gouvernance économique qui constituent 20,3% des interventions canadiennes au Sénégal. Plu­sieurs conventions sont signées entre les deux pays, notamment en ce qui concerne les questions militaires et sécuritaires, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle et la culture. Macky Sall et son hôte vont probablement signer d’autres accords pour densifier cet axe transatlantique.

msakine@lequotidien.sn