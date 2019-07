Le roi de l’Eswatini est en visite officielle à Dakar du 4 au 6 juillet 2019. Selon un communiqué de la présidence de la République du Sénégal, ce séjour de Sa Majesté Mswati III s’inscrit dans le cadre de la volonté de Macky Sall et son hôte de raffermir davantage les excellentes relations d’amitié et de coopération entre la République du Sénégal et le royaume de l’Eswatini. Se réjouissant de la visite du numéro un de l’Eswatini, anciennement appelé royaume de Swaziland, le Président Sall aura à échanger avec Sa Majesté Mswati III «sur des sujets d’intérêt commun au plan bilatéral». Des sujets dont l’entrée en matière a certainement été faite lors de la visite du président de la République sénégalaise dans ce royaume en juillet 2018. Après son séjour à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il a participé au sommet des pays membres du Brics en tant que président du Comité d’orientation des chefs d’Etat et de gouvernement du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (Nepad), le Président Macky Sall est allé rendre visite au souverain avec qui il a discuté samedi (28 juillet 2018) des perspectives de coopération bilatérale entre leurs deux pays.

Stagiaire